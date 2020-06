Tancredi Palmeri: “Gattuso come Leonida. Erano in 11 ma sembravano 300. Juve presuntuosa”

Il giornalista Tancredi Palmeri commenta, sul suo profilo Twitter, la vittoria in Coppa elogiando il Napoli e Gattuso. Di seguito il tweet:

“Napoli-Juventus 4-2 cdr

Eran in 11 ma sembravan 300: capolavoro strategico di Leonida Gattuso: attira la Juve con catenaccio puro nel 1°T, poi prende inesorabilmente campo con corsa e intensità.

Juve presuntuosa: nelle non idee di Sarri, nel non sacrificio di Cristiano Ronaldo“

