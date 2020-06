Serie A, approvato il nuovo protocollo per la quarantena: c’è la firma di Spadafora

In vista del campionato, non si fermano le misure anti- Covid. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha firmato l’atto amministrativo per la cosiddetta quarantena “soft“.

L’atto prevede che, nel caso ci fosse un positivo in Serie A, andrà in quarantena solo il singolo giocatore ma non l’intera squadra. Nel caso in cui, invece, il giocatore risulti negativo ad un tampone prima del match, sarà autorizzato a giocare.

Lo stesso protocollo è quello utilizzato dalla Bundesliga in Germania per consentire al compionato di ripartire.