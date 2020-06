Sergio Sylvestre chiarisce: “Non ho dimenticato l’inno, mi sono solo emozionato”

C’è stata tanta polemica intorno alla performance di Sergio Sylvestre, cantante scelto per cantare l’inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus.

Infatti, l’artista, mentre cantava, si è fermato. Per molti è stata una dimenticanza di parole, per altri emozioni.

Il protagonista, attraverso Instagram, chiarisce tutto: “È stata una serata molto emozionante, non sono mai stati così emozionato. Cantare l’inno in uno stadio così vuoto mi ha fatto bloccare perché mi è venuta una tristezza molto forte. Sono molto sensibile e questa cosa mi ha coinvolto tanto. Non mi sono dimenticato le parole, ero solo molto emozionato”.