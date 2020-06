Napoli Nandez – È molto vicina la firma del rinnovo contrattuale di Nahitan Nandez con il Cagliari. Il centrocampista è pronto a prolungare fino al 2024, secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport.

L’accordo è stato trovato nella serata di ieri. Dopo le frizioni delle scorse settimane, le parti hanno trovato un equilibrio per continuare insieme.

Novità nel contratto

C’è una novità nel contratto. Infatti, oltre a guadagnare di più, 1.5 milioni di euro all’anno, sarà abbassata la clausola rescissoria.

Da 38 milioni di euro scenderà a 36. L’accordo verrà ratificato settimana prossima molto probabilmente con l’annuncio ufficiale.

Nahitan Nandez

Napoli Nandez, gli azzurri alla finestra

L’ex Boca Juniors è seguito da diversi club, soprattutto dal Napoli. Infatti, fino a qualche giorno fa, il suo nome rimbalzava nell’ambiente partenopeo.

Nandez potrebbe arrivare se dovesse andare via Allan. L’abbassamento della clausola potrebbe essere anche un modo per favorire l’operazione, una richiesta del calciatore che a una piazza come quella partenopea, non vorrebbe e potrebbe dire no.