Mancini a canale 21: “Gattuso ha tanta esperienza, è già amato dai tifosi. Su Insigne…”

Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana, è intervenuto su Canale 21 nel corso della trasmissione “Giochiamo d’anticipo“

“Gattuso ha tanta esperienza e nel corso degli anni un allenatore migliora sempre. Ha un grande carattere e credo che sia entrato già nel cuore dei tifosi. Vincere all’inizio della carriera ti dà una grande forza”.



“Insigne? Con noi ha sempre giocato bene, è un giocatore fondamentale. Speriamo sia sempre in forma”.



“Rinvio degli Europei? “Dispiace non giocare subito perché ci eravamo preparati bene ma per alcuni ragazzi un anno in più possa essere importante”.

“Sul Napoli? “Penso che sia una squadra molto forte e penso che quest’anno possa lottare per lo scudetto fino alla fine”.

“Sulla Juve? “Siamo all’inizio e magari non tutti i giocatori sono in forma. Nel primo tempo la Juve ha giocato bene ma nel secondo sia calata, è un problema di ogni squadra“.