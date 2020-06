Ascierto: “Vincerà la Juve con un goal di Ronaldo, lui e Maradona sullo stesso piano”

Il suo nome è divenuto “famoso” per il suo impegno nella lotta contro il Covid-19. Il professor Paolo Ascierto, napoletano, oncologo dell’istituto Pascale di Napoli, stasera tiferà per la Juventus. Non ha mai nascosto infatti la sua fede bianconera. Al Corriere del Mezzogiorno, dichiara:

“Vincerà la Juve con gol di Ronaldo, spero. Se così non dovesse esser me ne farò una ragione. Può deciderla in qualsiasi momento. Come faceva Maradona nel Napoli.

Per me sono uguali. Diego genio e sregolatezza. Arte applicata al calcio; Cristiano è impegno assoluto al servizio della tecnica e del talento. Decisivi entrambi come nessuno”.