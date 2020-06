Il Mattino svela la reazione di Sarri alle accuse di De Laurentiis

L’edizione odierna de Il Mattino ha svelato la reazione di Maurizio Sarri in seguito alle accuse ricevute da Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli. Il presidente azzurro aveva attaccato Sarri per l’addio al Napoli nel corso di una lunga intervista al Corriere dello Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La reazione di Sarri alle parole di De Laurentiis è stata un sorriso, divertito, che però non nasconde appieno il fastidio. Anche stavolta, dopo essere stato chiamato traditore, non replicherà. ‘Non ne vale la pena’ ha confidato agli inseparabili del suo staff. Soprattutto la Juventus non ha alcun interesse a creare un polverone. Prima o poi però arriverà il momento in cui il tecnico toscano spiegherà chiaramente il rapporto tra lui e De Laurentiis. La sua versione dell’addio è gia nota e non riguarda affatto l’aspetto economico: uno dei temi principali era la volontà di far fare il salto di qualità al Napoli. La separazione da Sarri deve evidentemente bruciare ancora a De Laurentiis, che con Ancelotti ha ottenuto risultati deludenti”.