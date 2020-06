Spadafora non molla per le partite in chiaro: entro 48 ore potrebbe arrivare la svolta

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, sta insistendo per mandare in onda, in chiaro su Tv8, alcune gare della Serie A. Il politico ha sensazioni positive ed è convinto che in 48 ore possa mettere d’accordo tutti, nonostante le diffide arrivate da Mediaset e Discovery.

Intanto si parla anche degli highlights, che, secondo il Corriere dello Sport, la Rai potrebbe trasmettere a due ore dal fischio d’inizio delle partite, anticipando di molto la trasmissione rispetto al pre-Covid. Anche Mediaset potrebbe farlo.

Su questo discorso c’è più apertura e sarà più facile trovare un accordo e ci sarà fino a fine stagione.