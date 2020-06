La notizia era nell’aria da giorni, ma adesso è ufficiale: Vincenzo Pisacane è il nuovo procuratore di Lorenzo Insigne. A confermarlo è un posto con tanto di foto su Instagram della G.e.v. Sport, l’agenzia di procura a cui si è legato il capitano del Napoli.

Di seguito il comunicato:

“Benvenuto, Lorenzo!

Un orgoglio averti nella nostra agenzia. Un privilegio lavorare con te.

Per noi oggi è un giorno importante, Capitano. Siamo felici. Felici di averti con noi come uomo e felici di poterti rappresentare come atleta. Avanti tutta!”

ECCO LA FOTO: