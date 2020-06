Fedele: “Contro l’Inter il peggior Napoli degli ultimi tempi. Azzurri presuntuosi”

Enrico Fedele ai microfoni di Canale 21 ha commentato la gara di Coppa Italia, Napoli-Inter. Le sue parole:

“Il Napoli è in finale grazie alla fortuna perchè ha difeso male. Gattuso voleva sorprendere l’Inter ma Elmas, Zielinski e Demme non potevano giocare con Politano ed Insigne. Gli azzurri hanno avuto una giornata di grazia di Maksimovic, Koulibaly ed Ospina: la partita è stata bruttissima. E’ stato il peggior Napoli degli ultimi tempi, sa giocare solo in ripartenza. Politano sembra la mosca che gira intorno. Gli azzurri sono stati presuntuosi nel presentarsi con quel centrocampo contro l’Inter.

Credo che Conte vada cacciato: l’Inter ha preso un gol in contropiede mentre era in vantaggio. Le parole di ADL su Gattuso sono state bruttissime, a mio avviso. Se perde la Coppa Italia e non va in Champions che fai? Lo cacci? Quello che ha fatto Gattuso a Napoli è tanta roba, meriterebbe una statua perchè ha meriti enormi. Parliamo però di ciò che farà in futuro, per me va confermato”.