DE LAURENTIIS NAPOLI CESSIONE – Oggi, nelle pagine del noto quotidiano Il Corriere dello Sport, è riportata un’intervista al patron azzurro Aurelio De Laurentiis, completa di svariati argomenti di discussione. Tra le parole per Maurizio Sarri, i retroscena svelati sull’addio di Ancelotti per accogliere Gattuso sulla panchina azzurra, fino al tema rinnovi e cessioni, il numero uno del Napoli ha anche svelato alcune offerte arrivategli per cedere la società.

Aurelio De Laurentiis (71), presidente del Napoli

La risposta da parte di De Laurentiis a questo tipo di proposta è sempre stata un secco no. Non ci pensa proprio l’uomo arrivato dal cinema a chiudere il suo film con il club azzurro, anzi: si punta a vincere qualcosa d’importante rimanendo alla testa della società partenopea. Ecco quanto segnalato dalla nostra redazione in merito:

DE LAURENTIIS NON INTENDE CEDERE IL SUO NAPOLI

“Ha mai pensato di vendere il Napoli? Mai. Ho ricevuto tre offerte, una da 700 milioni, una da 800 e l’altro ieri si è palesato uno che però non ha fatto cifre. Il Napoli rappresenta sedici anni della mia vita. Nel 2004 produssi il mio ultimo film americano, «Sky Captain and the World of Tomorrow», con Jude Law, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie e Laurence Olivir, che ricreammo al computer: non fu un grande successo ma guadagnai 90 milioni di dollari. Se avessi proseguito oggi mi ritroverei con 3, 4 billions. Ho messo il calcio davanti a tutto. Certo, mi sono infilato in un mondo dominato da ‘prenditori’, più che imprenditori“.