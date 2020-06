Scencerti commenta: “Napoli pallido. Inter calata nella ripresa, ma avrebbe meritato la vittoria”

Il giornalista Mario Sconcerti, attraverso il suo editoriale sul Corriere della Sera, ha analizzato il match tra Napoli e Inter di Coppa Italia. Ecco quanto evidenziato:

“L’Inter ha fatto come la Juve il giorno prima, si è appesantita nel secondo tempo. Mentre il Napoli ha fatto come il Milan, sempre la stessa pallida partita. Credo che questa sia la prima regola del nuovo calcio: lo sforzo non è lungo, quello che dai in più lo paghi in fretta”.

Inoltre per Sconcerti il risultato sta stretto a Conte: “Che l’Inter meritasse di vincere la partita è certo. Che meritasse di eliminare il Napoli, molto meno. L’Inter è corretta sulla carta, ha giocatori giusti nei ruoli, non dentro la partita“.