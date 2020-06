Tuttosport – Non solo Higuain, per la finale la Juventus rischia di perdere altri tre giocatori!

Sarà Juventus-Napoli la finale della Coppa Italia 2020. Le due squadre, dopo aver eliminato rispettivamente Milan e Inter, fanno la conta dei calciatori indisponibili per la sfida del 17 giugno.

Per Sarri, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, potrebbero esserci vari calciatori non utilizzabili. Higuain non dovrebbe farcela a recuperare dal problema muscolare che l’aveva colpito.

Sarri, oltre al Pipita, rischia di dover fare a meno di altri tre calciatori: Chiellini, Ramsey e Demiral, non convocati già contro il Milan.