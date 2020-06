Coppa Italia, oltre 7 milioni di spettatori per Napoli-Inter con uno share del 32%

L’astinenza da calcio si stava decisamente iniziando a sentire. Troppi i mesi senza vedere partite. E i numeri dello share confermato quanto ai tifosi mancasse vedere il pallone rotolare sul campo.

Il vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale, ha pubblicato su Twitter i dati dell’auditel del match tra Napoli e Inter di Coppa Italia:

“Grandi ascolti anche per #NapoliInter, con 7milioni119mila telespettatori e uno share del 32.34 %. Ottimi risultati pure per pre e post partita in onda su

RaiUno e Raisport. Appuntamento a mercoledì con la finale”