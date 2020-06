Spallanzani, Vaia commenta: “Seconda ondata ad ottobre? È una str*****a! Il Napoli batterà l’Inter”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Francesco Vaia, direttore sanitario dell’istituto Spallanzani e membro della commissione medica della FIGC. Ecco quanto evidenziato:

“Il cambiamento del protocollo ci mette tutti più tranquilli, continuo ad avere qualche riserva, ma è un passo fondamentale. Questa sera? Da tifoso del Napoli dico che già siamo in finale, vinciamo sicuro! Vediamo come si presentano fisicamente i ragazzi, ma sono fiducioso. Credo che Mertens possa essere l’uomo partita e che Koulibaly reagisca alle critiche e faccia una grande gara. Pronostico secco? Vince il Napoli, come stiamo sconfiggendo il virus, il Napoli batterà l’Inter.

Seconda ondata del virus ad ottobre? È una grande stronzata: il ragionamento è più semplice. Nel periodo autunnale ed invernale le persone sono esposte e possono influenzarsi e la sanità pubblica deve provvedere alle vaccinazioni”.