Pecci applaude il Napoli: “Bene nella ripresa, è rimasto corto e compatto, l’Inter non faceva gioco. Bravo Insigne”

L’ex calciatore Eraldo Pecci ha commentato il pareggio tra Napoli e Inter in Coppa Italia che ha portato gli azzurri in finale. Ecco quanto evidenziato:

“L’Inter è fatta per proporre, il Napoli per adattarsi al gioco degli altri. Il Napoli è uscito con maggiore autorità nella ripresa, quando l’Inter è calata. È stato compatto, corto e così per l’Inter è stato complicato fare gioco, non ci riusciva“.

Nel Napoli mi sono piaciuti molto i centrali Maksimovic e Koulibaly, così come il capitano Insigne“.