LIVE – Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: Politano in campo, spazio a Elmas! Hysaj sulla sinistra, c’è Mertens

Buonasera amiche ed amici di SpazioNapoli.it e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Inter. Si torna in campo, dopo l’emergenza Coronavirus e una paura con la quale l’Italia ha convissuto per tre mesi. Ora è il momento di tornare a giocare, di riprendere una parvenza di normalità, pur con stadi chiusi e protocolli ferrei. Dal 29 febbraio, giorno di Napoli-Torino, gli azzurri non scendevano in campo.

Oggi si giocano l’accesso alla finale di Coppa Italia, mercoledì, contro la Juve. Si parte dal vantaggio per 1-0 conquistato a San Siro, pur con le varie assenze. Out, infatti, Manolas, Lobotka e Fabiàn. In mediana Elmas favorito sull’acciaccato Allan. Paura per Mertens alla vigilia, ma il belga sarà della partita. Nell’Inter out D’Ambrosio, Vecino e Godin.

NAPOLI-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candeva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

GLI AGGIORNAMENTI