SKY – Fabian Ruiz verso il forfait, contro l’Inter Gattuso dovrebbe scegliere Elmas

Brutte notizie per il Napoli a poche ore dal match di Coppa Italia contro l’Inter. Il tecnico Gattuso pare debba rinunciare ad uno dei top player degli azzurri: Fabian Ruiz, match winner della gara d’andata.

Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, il centrocampista spagnolo ha accusato problemi fisici e quindi non dovrebbe essere disponibile per la sfida del San Paolo. Al suo posto il tecnico partenopeo dovrebbe scegliere di far giocare dal primo minuto Elmas.