In Brasile esagerano: “Il nuovo Pelé ha 16 anni e costa 50 milioni di euro”

n Brasile sta diventando una celebrità e qualcuno lo accosta anche già al mitico Pelé. Parliamo di Matheus Nascimento. Chi? Se non avete mai sentito nominare questo ragazzo, beh, non spaventatevi. Matheus è salito alla ribalta negli ultimi tempi, pur non avendo collezionato alcuna presenza nelle serie maggiori.

Classe 2004, Matheus ha fatto faville con le selezioni giovanili del Botafogo. In totale, ha già segnato 150 reti. Il paragone con Pelé è forte, concreto, tanto che ha spinto il Botafogo a fargli firmare subito un triennale. Ad appena sedici anni, alla ripresa del calcio in Brasile Matheus sarà aggregato alla prima squadra.

Il dettaglio più singolare, però, riguarda la sua clausola rescissoria: 300 milioni di reais, ovvero 50 milioni di euro. Record, per un ragazzo del 2004. Che in Brasile, però, accostano già a Pelé