L’ex attaccante del Napoli e oggi alla Reggina, German Denis, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli è una squadra forte, ha grandi calciatori e può passare il turno. Mertens centravanti? Ha dei colpi importanti, se è in giornata può fare la differenza. Si è adattato benissimo in una piazza come Napoli e quello incide tantissimo. Napoli ed Inter sono due squadre offensive, sono state ferme tanto tempo. Noi giocatori avremo un po’ paura di sbagliare. Sarà un bel match da vedere.

Il prossimo anno cosa faccio? Resto a Reggio Calabria, ho un altro anno di contratto e farò una bella Serie B in una piazza molto importante come questa.

Icardi al Napoli? È un attaccante che mi piace tantissimo, poi in una piazza come quella di Napoli avrebbe fatto benissimo. Sarebbe perfetto, è l’attaccante di cui ha bisogno il Napoli: uno che non sbaglia davanti la porta. Milik? È molto forte, ma ha bisogno di avere la fiducia dell’allenatore e di tutto l’ambiente. Ha bisogno di giocare perché è veramente forte.

A Napoli mi sono trovato benissimo, ho un legame forte coi napoletani. Mi sarebbe piaciuto fare a Napoli ciò che ho fatto all’Atalanta, però arrivavo da un calcio diverso ed avevo bisogno di tempo per ambientarmi. Per il fisico che ho mi servono minuti e a Napoli non ho giocato quanto volevo.

L’emozione più bella? Il gol al Milan nei minuti finali, quel momento mi è rimasto nel cuore, il boato del San Paolo fu strepitoso. Gattuso? È bravo bravo, nell’ultimo periodo lo vedo molto più preparato”.