L’ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, ha commentato dagli studi di Sky Sport la prestazione offerta da Cristiano Ronaldo nel match di ieri sera contro il Milan. Ecco quanto evidenziato:

“Io non darei 5 a Cristiano per il rigore sbagliato, ma secondo me non è una partita sufficiente. Gi darei 5,5. Ha fatto un errore che ha un suo peso. Non per il futuro della Juve, fortunatamente, ma ha un suo peso”.