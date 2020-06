Tuttosport, Auriemma: “Continuità a Politano contro l’Inter, Callejon distratto dal suo futuro”

Sull’edizione odierna di Tuttosport, Raffaele Auriemma fa il punto sulla formazione che affronterà l’Inter. Il ballottaggio tra Politano e Callejon vede l’italiano in netto vantaggio e non per motivi tattici o fisici. Si legge sul quotidiano:

“Quasi certamente suo posto è prevedibile che si dia continuità a Politano. Va aggiunto che la situazione contrattuale dello spagnolo (scadrà a fine mese) lo tiene nella condizione di calciatore comprensibilmente distratto da quello che sarà il suo futuro“