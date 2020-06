Tancredi Palmieri: “Milan commovente per la personalità, Juve preoccupante”

Il giornalista sportivo Tancredi Palmeri, sul suo profilo Twitter, ha criticato la partita di Coppa Italia tra Milan e Juve. Ecco quanto affermato nel suo tweet:

“Commovente il Milan per personalità, che è alquanto una notizia. Merito a Pioli, ma più di questo era impossibile. Juventus davvero preoccupante: ok è l’inizio, vero che sapeva di passare comunque, ma tranne i guizzi di Douglas Costa non c’è stato nient’altro, e tutto stucchevole“.

