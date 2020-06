Lazio, il futuro di Lulic è in bilico: il calciatore pensa al ritiro

Il futuro di Senad Lulic è in bilico. O meglio, non è ancora scritto. Il calciatore, alle prese con alcuni problemi fisici nell’ultimo periodo, non riesce a ritornare in forma come prima.

Secondo il Corriere di Roma, l’ipotesi di un ritiro a fine stagione, sta frullando sempre di più nella testa del calciatore.

Il 34 enne, che ha già conseguito il patentino UEFA B, potrebbe dire basta con il calcio giocato e iniziare la carriera d’allenatore.