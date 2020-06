Ibrahimovic, rinnovo in dubbio: su di lui Napoli, Bologna e Monza

IBRAHIMOVIC NAPOLI – Zlatan Ibrahimovic si è presentato puntuale ieri a Milanello per sottoporsi alle terapie per l’infortunio al polpaccio. Il suo futuro però è tutto da scrivere.

La Gazzetta dello Sport rivela che lo svedese si sarebbe aspettato una maggiore intraprendenza da Gazidis per il rinnovo del suo contratto, non ricevendo finora alcuna proposta ufficiale. Il campione chiede 4 milioni di euro per restare a Milano anche il prossimo anno ma il mercato rossonero dipenderà dal piazzamento in campionato.

Tuttosport aggiunge che il futuro di Ibrahimovic potrebbe però non essere lontano dall’Italia. L’attaccante è ambito da ben tre società grazie ad altrettanti importanti estimatori: De Laurentiis spinge per averlo a Napoli, Mihajlovic a Bologna e Galliani al Monza.