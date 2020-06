De Luca: “Sarò al San Paolo oggi per la rifinitura del Napoli. Scandalo costituzionale, non vogliono farci votare”

Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, è intervenuto in diretta su Facebook per il consueto aggiornamento settimanale sull’emergenza Coronavirus:

“Dobbiamo prepararci da soli a risolvere i nostri problemi, stanno preparando gli Stati Generali a Roma. C’è uno scandalo costituzionale di proporzioni enormi, cioè la decisione su quando consentire il voto nelle Regioni. Siamo all’irresponsabilità, in altri Paesi ci sarebbe stata una rivola. Apriamo tutto, ma non le scuole per fare le elezioni.

La verità è che tutti hanno paura di andare a votare e il governo non dice nulla. Dovremmo concentrarci su scuole e vaccinazioni. Assurdo riaprire le scuole a settembre e poi doverle subito chiudere per i referendum.

Il governatore, subito dopo, ha annunciato che oggi pomeriggio sarà al San Paolo per la rifinitura del Napoli in vista dell’Inter.