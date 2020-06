De Luca ha deciso: dal 22 giugno via l’obbligo di indossare le mascherine

Vincenzo De Luca è intervenuto in diretta su Facebook per fare il punto della situazione. Due gli annunci principali del governatore della Regione Campania sulla gestione della fase 3.

Oggi pomeriggio De Luca sarà al San Paolo, per la rifinitura del Napoli in vista della sfida con l’Inter. Molto probabile la visita del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, che è in città e che domani assisterà alla sfida.

L’altro annuncio importante riguarda l’uso delle mascherine in Campania: dal 22 giugno, infatti, non sarà più obbligatorio indossarle. Un provvedimento attuato in ritardo rispetto al resto d’Italia, dove le mascherine già oggi non rappresentano più un dovere.