Radio Marte – Maksimovic, rinnovo o cessione: il Napoli non tenere calciatori in scadenza

Nel corso di Marte Sport Live, dalla redazione di Radio Marte sono arrivate alcune indiscrezioni su una posizione particolare in casa Napoli. Si tratta di quella che riguarda Nikola Maksimovic, il quale va in scadenza nel 2021 e su cui si continua a lavorare per il rinnovo:

“C’è anche la situazione relativa a Nikola Maksimovic da affrontare: con il contratto in scadenza 2021, o rinnova, o deve essere messo sul mercato.

Il Napoli non vorrà ripetere l’errore di lasciare giocatori a un anno dalla scadenza. La situazione relativa al serbo andrà risolta nei prossimi mesi: resta ancora del tempo per definire il tutto”.