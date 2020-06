TORRES NAPOLI – Il Napoli è sempre più alla ricerca di un attaccante. L’ultimo nome è quello di Ferran Torres del Valencia. Il giocatore, molto giovane, sembrerebbe essere uno dei primi nomi del prossimo calciomercato azzurro.

Torres Napoli , chi è, statistiche

Cresciuto nella cantera del Valencia, è lì che ha mosso i primi passi tanto da passare subito dalle giovanili alla prima squadra. Classe 2000, il giocatore è un ala destra che ha una grande dinamicità. In Spagna è considerato come un grande talento ma anche fuori dai confini iberici. Infatti la UEFA lo ha inserito nella lista dei 50 giovani più promettenti della attuale stagione calcistica. In 60 partite con la squadra spagnola ha totalizzato 6 gol ma realizzando anche 7 assist .Ha inoltre realizzato 2 gol in Champions League.

L’interessamento del Napoli

Tanti quotidiani e radio hanno parlato dell’interessamento del Napoli per il giocatore. Il progetto Napoli è sempre orientato sulla scelta di nuovi talenti giovane, seguendo sempre la filosofia che da anni attua De Laurentiis. Torres farebbe quindi al caso del Napoli e Giuntoli potrebbe sfruttare l’occasione visto che non sono molte le squadre sul gioiello del Valencia.

Secondo quanto affermato dal giornale spagnolo “Mundo Deportivo“, Ferran Torres non rinnoverà col Valencia. L’esterno destro ha un contratto che scade nel 2021 ma il rinnovo con il club spagnolo è davvero molto complesso. Il Napoli ha mostrato grande interesse per il giocatore e lo vorrebbe in caso di addio di Callejon visto che i due condividono le stesse caratteristiche

La clausola stratosferica del Valencia

Secondo Transfermarkt, il giocatore avrebbe un valore pare ai 45 milioni di euro ma il club ha deciso di mettere sopra una clausola spropositata: ben 100 milioni di euro.

Gli spagnoli sanno benissimo che nessun club potrebbe pagare una cifra tale e per questo motivo che il prezzo potrebbe essere decisamente abbassato vista anche la non volontà del giocatore di continuare la sua carriera in Spagna.