La dottoressa del Cardarelli guarita dal Covid: “Temevo di non farcela. Adesso andò a vedere il Napoli!”

Dopo tanti medici vittime del Coronavirus, c’è una storia a lieto fine. A raccontarla è il TG3 che parla dell’esperienza di Antonella Schettini, pneumologa del Cotugno, dimessa ieri dopo tre settimane in terapia sub-intensiva. La dottoressa mostra la gioia in un video. Ecco le sue parole:

“Grazie siete stati formidabili. Vi voglio troppo bene, a tutti. Sono stata sfortunata perché ho beccato il Covid, fortunata perché l’ho preso a maggio e non a marzo. Una cosa è la teoria, anche perché io sono pneumologa e anche un po’ vecchierella, un’altra è capire a che punto si è arrivati anche perché io altri problemi di salute importanti non li ho. Una volta che me la sono ‘beccata’ me la sono ‘beccata’ come si deve. Saluto il mio reparto di medicina 2 del Cardarelli, e alla mia amica Mara che mi ha convinta che mi dovevo ricoverare”.

“Io quel giorno che venni in Ospedale ero convinta di morire, ma non avevo neanche una reale sofferenza. Sai quando vedi qualcosa che si spegne, dissi vabbè è finita. Mi affidavo al Signore e invece loro mi hanno ridato la vita”.

La dottoressa racconta anche la sua passione per il Napoli:

“Sono una grande tifosa del Napoli, mi devo vedere le partite. Io andavo allo stadio, forza Napoli! La strada è tanto lunga ma il signore con te non ho paura. Non ci sono parole”.