Spadafora vuole trasmettere la Serie A in chiaro su TV8, ma bisognerebbe modificare la legge Melandri

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora rimane convinto che sia giusto trasmettere le partite in chiaro ond’evitare ulteriori assembramenti. L’idea è quella di trasmettere una o due partite in chiaro a settimana, presumibilmente a luglio, su “TV8”.

Ma gli ostacoli per la riuscita sono molti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, oltre ad ottenere il benestare di Sky, il ministro dovrebbe modificare la legge Melandri sui diritti delle partite e, inoltre, far fronte ad una sicura protesta delle altre enti televisive che si troveranno un competitor di certo non previsto ad inizio campionato