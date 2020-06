SKY – Politano in vantaggio su Callejon, sta particolarmente bene. Alcuni elementi affaticati

In diretta da Castel Volturno, Francesco Modugno, in onda su Sky, ha dato le ultime sulla condizione degli azzurri in vista della sfida all’Inter:

“Dopo due giorni di riposi il Napoli si allena in tardo pomeriggio per cercare un po’ di frescura. Le condizioni meteo possono rappresentare un fattore, Gattuso deve tener conto di tante variabili come la condizione atletica.

Ci sono giocatori affaticati e appesantiti dopo 105 giorni, Gattuso invece chiede ritmo e intensità. Che Napoli possiamo immaginare? Potrebbe starci una scelta conservativa, di sicuro c’è Koulibaly. Meret sta lavorando tanto con i piedi, ma sarà scelto Ospina.

Insigne con Mertens, mentre Politano si potrebbe far preferire a Callejon perché sta particolarmente bene. C’è l’ipotesi della rifinitura al San Paolo, ieri si sono trovati tutti a cena per il party della ripartenza”.