Pezzella Napoli – Il Napoli resta alla finestra per alcuni calciatori come German Pezzella. In attesa di capire se Kalidou Koulibaly andrà via o no, la società partenopea sonda il terreno per alcuni profili.

Un nome caldo, come già detto, è quello dell’argentino della Fiorentina. Ma non c’è solo il Napoli su di lui.

German Pezzella

Pezzella Napoli, l’interessamento del Valencia

Sulle tracce dell’ex Betis c’è il Valencia. Il club spagnolo era interessato a un prestito con diritto di riscatto, ma è una formula che non interessa ai toscani. Quindi, se la Fiorentina lo valuta 18-20 milioni di euro, il Valencia è disposto a sborsarne 15.

Le intenzioni del calciatore sono quelle di restare in Italia e oltre alla permanenza in Toscana, c’è la pista napoletana.