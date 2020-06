Pazzesco Balotelli: arriva al centro sportivo ma viene respinto

Come riporta Tuttomercatoweb, Mario Balotelli nei giorni scorsi ha avuto qualche dissapore con il Brescia, ed oggi c’è stato un comportamento della società che ha spiazzato tutti. L’ex attaccante del Marsiglia, si è presentato al centro sportivo di Torbole per allenarsi, ma al momento del suo arrivo è stato respinto da un funzionario della società.

Secondo la versione ufficiale del club il certificato medico di Balotelli (presentato la settimana scorsa) è valido fino alla giornata di oggi e quindi l’attaccante italiano non si poteva tecnicamente allenare poiché non ci sono stati i tempi burocratici per farlo, mentre domani potrà allenarsi regolarmente almeno di altri colpi di scena