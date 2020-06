Gaetano Monza – Il Monza, nella giornata ieri, ha saputo ufficialmente della sua promozione in Serie B. La squadra guidata dal duo Berlusconi-Galliani ha progetti importanti per il futuro e nella prossima stagione vuole essere di nuovo protagonista.

Secondo quanto rivela il portale alfredopedulla.com, la società brianzola, dopo aver chiuso l’accordo con Andrea Barberis (a parametro zero), ha messo gli occhi anche su Gianluca Gaetano, talento del Napoli, in prestito alla Cremonese.

Gianluca Gaetano

Gaetano Monza, obiettivo di Galliani

Adriano Galliani illustrerà i programmi del club e l’intenzione di tentare subito la promozione in A. Il classe 2000 si è messo in mostra in poche settimane con la Cremonese, dopo aver giocato anche alcuni spezzoni di partita in azzurro con Ancelotti in panchina, il quale, aveva molto fiducia in lui.

Non si conoscono le intenzioni del Napoli. Infatti, la società partenopea, non sa ancora se puntare sul 20 enne e riportarlo in rosa o mandarlo di nuovo in prestito, così da fare le cosiddette “ossa”.