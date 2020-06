ULTIM’ORA! Consiglio Federale, passa la proposta di Gravina: playoff e algoritmo in caso di nuovo stop. Promosse tre squadre in Serie B

A Roma c’è stato il Consiglio Federale che ha chiarito cosa succederà in caso di nuovo stop del campionato.

Secondo quanto riportato da Sky, è passata la linea del presidente della FIGC, Gabriele Gravina e sarà dunque utilizzato l’algoritmo per stabilire i verdetti. La Lega Serie A aveva proposto il blocco delle retrocessioni.

ALGORTIMO E PLAYOFF

Il Consiglio ha approvato la proposta del suo presidente con 18 voti a favore e 3 contrari. L’algoritmo servirà a stabilire le qualificazioni alle competizioni europee e le retrocessioni.

Intanto, per quanto riguarda playoff e playout, saranno presi in considerazione solamente se lo stop avverrà entro una certa data, ovvero il 10 luglio.

SERIE C E CALCIO FEMMINILE

Infine, è ufficiale la promozione di tre squadre dalla Serie C alla B: Monza, Vicenza e Reggina. La Serie C ripartirà con playoff e playout, retrocedono in Serie D e ultime di ogni girone (Fano, Gozzano e Rieti, ndr). Inoltre è stato deciso che il campionato di Serie A di calcio Femminile non ripartirà.