Fallimento in Serie A, ora vale 35 milioni: Gerson tra Chelsea e Borussia

In Serie A, tra Roma e Fiorentina, fu un fallimento totale malgrado le belle aspettative. Gerson, oggi, ha una nuova vita: al Flamengo infatti ha vinto la Libertadores e fatto faville, così come l’omologo e compagno Gabigol. La Roma l’ha ceduto per 11.8 milioni, oggi può rimpiangerlo ma non troppo.

Secondo quanto rivela Fox Sports, infatti, su Gerson ci sono Chelsea, Tottenham e Borussia Dortmund. Il prezzo? 35 milioni. Tanti, forse troppi. Un rimpianto per i giallorossi? Forse solo dal punto di vista tecnico.

Economicamente, invece, la Roma guarda con interesse all’affare. Da Gerson, infatti, guadagnerà il 10% sulla cessione in Europa.