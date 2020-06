Il Milan prova il doppio colpo italiano: sfida al Napoli per due giovani

Il Milan vuole “italianizzare” un po’ la squadra e cerca colpi di mercato, anticipando un po’ gli altri club. Se Tonali e Castrovilli sono diventati obiettivi complicati, per le richieste esose e la folta concorrenza, il club rossonero potrebbe battere tutti su Samuele Ricci e Tommaso Pobega.

Secondo quanto rivela Tuttosport, il primo, che piace molto anche al Napoli, costa intorno ai 10 milioni di euro. Il suo presidente, Fabrizio Corsi, ha negato ogni tipo di contatto con le società di Serie A in questo periodo, anche perché, se i toscani raggiungeranno la massima categoria, il classe 2001 resterà lì.

Mentre, il classe 1999 in forza al Pordenone, si è messo in mostra in questo campionato (fino alla pandemia). I friulani ce l’hanno in prestito con un diritto di riscatto fissato a 2,2 milioni di euro, mentre, il Milan vanta un controriscatto da 2,4 milioni e potrebbe esercitarlo per riportarlo in rosa nella prossima stagione.