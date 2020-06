Fabrizio Corsi ammette: “Napoli-Ricci? Per ora nessun contatto. Il ragazzo ha un futuro assicurato, ma ora deve pensare all’Empoli”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e tra i tanti argomenti, ha parlato anche di Samuele Ricci, giocatore che piace molto alla società di Aurelio De Laurentiis.

Ecco le sue parole:

“Ricci? Non stiamo discutendo con il Napoli di Ricci. Conosco il valore del calciatore. Inizialmente non sapevo la percezione fin quando non ha debuttato in prima squadra. Gli allenatori delle giovanili mi parlavano di lui perché avevano una percezione migliore, mi trasmettevano un entusiasmo che io ho potuto verificare solo quando l’ho visto giocare con i più grandi.

In questo momento la cosa che più mi preme di metterlo in una situazione più ovattata e possibile, di queste situazioni che si creano intorno a lui. Il ragazzo bisogna tenerlo fuori da certi discorsi, ci saranno due mesi impegnativi e lui dovrà essere protagonista. Come vedo dagli allenamenti, lo vedo molto concentrato e voglioso nel mettersi a disposizione.

Purtroppo già gli è arrivata questa cosa che i grandi club lo seguono, anche se lui è molto serio ed è molto più maturo rispetto alla sua età. Questa cosa mi preoccupa un po’, che il preparatore venga chiamato da società importanti e che ci sia il discorso sui giornali o che i compagni gli fanno la battuta continuamente, si crea un meccanismo involontario di disturbo. Noi cerchiamo di farlo concentrare su tutto quello che gli aspetta. Ha un futuro abbastanza segnato, da protagonista in Serie A. Su questo deve trovare la sua tranquillità. Io ho smesso di parlarne.

Quando sarà finito il campionato poi si potranno fare tutte le chiacchiere che vorremo. Poi gli racconteremo che Bennacer lo voleva il Napoli un anno fa e ora lo vuole Guardiola. Abbiamo trattato con il Napoli, la Fiorentina, il Genoa e lui era indeciso se andare al Milan, dato che c’era anche il Psg. Magari l’anno prossimo parleremo di Ricci”.