DATE CALCIOMERCATO – La Serie A lo aveva già deciso nelle settimane passate, oggi però è arrivata la conferma del Consiglio Federale. Le date del Calciomercato 2020 saranno completamente diverse.

Se infatti la serie A, dovesse proseguire fino ad agosto, sarebbe impossibile poter effettuare scambi o acquisti per i club nel bel mezzo del finale di stagione. Quella di quest’anno quindi sarà una finestra anomala ma che darà comunque il tempo a tutte le squadre, di costruire squadre all’altezza della prossima stagione.

Le date previste per l’inizio di questa sessione ribaltano il concetto di calciomercato estivo che quest’anno potremmo quasi definire autunnale. Il via infatti è previsto per l’1 settembre, la chiusura invece avverrà poco più di un mese più tardi il 5 ottobre.

