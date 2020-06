“Se Mertens mi risponde, entro e lo faccio durante la lezione”, e Dries risponde davvero!

TIFOSO VIDEO MERTENS – Dries Mertens sa sempre come strappare un sorriso. Chi lo conosce sa quanto sia un ragazzo solare, pronto a mettersi a disposizione dei tifosi. E anche questa volta Dries ha mostrato il suo lato giocoso.

Qualche ora fa, infatti, sui social, l’attaccante del Napoli Arek Milik ha postato una bella foto su Instagram che lo ritrae insieme al belga. Tanti i commenti arrivati all’immagine pubblicata dal polacco. Tra questi, però, un commento in particolare ha colpito gli utenti.

Tifoso chiede il commento di Mertens, ora dovrà fare un video durante la lezione!

Si tratta di quello dell’utente @_andreafalco_ che ha azzardato una particolare proposta: “Se Mertens o Milik mi rispondono, entro in videolezione con la telecronaca del goal di Mertens contro il Barcellona“.

La scommessa ha fatto divertire gli utenti, ma soprattutto ha fatto sorridere lo stesso Mertens, che ha davvero risposto ad Andrea: “Mandami il video!“, la risposta di Dries.

Andrea, ragazzo di 15 anni, ha così deciso di non venir meno alla scommessa da lui lanciata: come da lui stesso ammesso in un commento al post di SpazioNapoli su Instagram, martedì mattina inizierà la videolezione di biochimica con la telecronaca della rete di Mertens in Champions. E ora non aspettiamo altro di vedere il video!

ECCO LA FOTO:

