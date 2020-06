L’omicidio di George Floyd ha mosso proteste e manifestazioni in tutto il mondo. Tutti a sostegno della lotta al razzismo.

Anche a Napoli una grossa folla di persone, per la maggior parte ragazzi, si è radunata all’esterno del Consolato americano, per chiedere giustizia. Manifestazione pacifica, nata su Facebook ed assolutamente apartitica, come hanno spiegato anche alcuni organizzatori.