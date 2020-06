Pardo riparte dopo Tiki Taka: “Pronta nuova trasmissione con Vieri, Cassano e Totti”

Tiki Taka ha chiuso i battenti e di per sé, questa, è una notizia. L’auditel infatti premiava la trasmissione in seconda serata di Pardo, ma a quanto pare non è bastato. Secondo Dagospia, sarebbero stati i rapporti incrinati con Giorgia Venturini a mandare all’aria il progetto.

Il conduttore, però, sta per rifarsi e tornare in grande stile. Proprio Dagospia rivela come “Pierluigi Pardo, recentemente cacciato da Tiki Taka, ha bussato alla porta di Urbano Cairo per condurre un programma calcistico su La7 con tre ospiti fissi: Christian Vieri e Antonio Cassano, già avuti nel proprio salotto sulle reti Mediaset, e Francesco Totti“.

Ancora nessuna notizia ufficiale, ma un’indiscrezione che porterebbe un bel numero di ascolti all’emittente di Cairo.