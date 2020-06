Coronavirus, ottime notizie da Napoli: per il secondo giorno di fila non ci sono nuovi positivi

Buone notizie dalla città di Napoli per quel che riguarda i contagi da Coronavirus. Infatti per il secondo giorni di fila non si registrano nuovi casi positivi.

Diminuisce il numero dei positivi attivi che scende a 113, mentre aumentano i guariti che raggiungono quota 761, +4 rispetto a ieri. Resta invariato rispetto a ieri il numero dei decessi (129) cosi come quello delle terapie intensive (1).

Restano 19 persone ricoverate in Ospedale con sintomi (-1 rispetto a ieri), mentre sono 94 le persone in isolamento domiciliare (-3 rispetto a ieri).