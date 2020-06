Gazzetta – Il Brescia chiede il licenziamento di Balotelli: un motivo alla base della scelta

Stanotte è arrivata la notizia del divorzio tra Mario Balotelli e il Brescia dopo neanche un anno esatto dal suo acquisto.

Balotelli ha fatto sempre parlare di sé anche e forse sopratutto fuori dal campo per via dei suoi atteggiamenti tanto da coniare il termine “balotellate“. Super Mario sembra non essere cambiato per nulla e ha ripetuto lo stesso anche nel Brescia.

Come rivelato dalla “Gazzetta dello Sport“, La squadra lombarda, infatti, ha chiesto il licenziamento per giusta causa per via di assenze ingiustificate agli allenamenti e per aver addirittura trascurato il lavoro da svolgere online durante il periodo della quarantena.