Messi non si allena da mercoledì, il Barça comunica l’infortunio: “Contrattura al quadricipite”

Leo Messi si è infortunato. Il fuoriclasse del Barcellona non prendeva parte agli allenamenti da mercoledì, saltando di fatto le ultime tre sedute. In un primo momento, il club blaugrana ha parlato di motivi precauzionali dietro la scelta. Oggi, invece, il comunicato:

“Messi è rimasto in palestra per riprendersi da una contrattura nel quadricipite della gamba destra“. Niente di serio, probabilmente un semplice effetto del lockdown, ma anche un esempio di come gli infortuni abbiano martoriato il Barcellona.

Già al San Paolo contro il Napoli le assenze si fecero sentire, costringendo Sétien a mandare in campo Vidal come esterno d’attacco. Proprio il Barcellona ospiterà il Napoli negli ottavi di finale di ritorno. Se però esistono già le date di Serie A e Liga, c’è totale incertezza sulla Champions League.