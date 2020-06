Choc in Portogallo: Tifosi assalgono il pullman del Benfica di Vinicius

Un puro atto vandalico ha coinvolto la squadra portoghese del Benfica. Dopo lo stop per la pandemia, il Portogallo ha ripreso l’altro ieri il campionato dalla venticinquesima il giornata. Il Benfica, in cui gioca l’azzurro Vinicius, ospitava il Tondela ma non è riuscito andare oltre un blando 0-0. Il club lusitano viene così agganciato dal Porto, secondo in classifica, che però non allunga poiché sconfitto.

Il pareggio sembra non essere stato digerito dai tifosi che hanno preso di mira il pullman della propria squadra. Lanciando dei sassi, hanno spaccato i vetri del pullman e hanno colpito diversi giocatori come Weigl e Zivkovic che però non hanno riportato grave ferite. Il club lusitano ha emesso un comunicato in cui ha dimostrato la massima disponibilità a trovare i colpevoli di questo gesto folle.

LEGGI ANCHE – Serie A, possibile l’arrivo di Amazon! Per Sky divieto di esclusiva online