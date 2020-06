Accostato al Napoli, Joao Pedro vicino al Torino: 10 milioni più Zaza al Cagliari

Era stato accostato al Napoli, ma il futuro di Joao Pedro sarà altrove. Il brasiliano si è riscoperto quest’anno come macchina da goal e dopo 16 reti in campionato ha attirato varie attenzioni. Tra cui quella del Torino, con cui è stata imbastita una trattativa solida e già in fase avanzata.

Cagliari e Torino trattano e secondo Tuttosport si avvicinano. La valutazione di Joao Pedro sarebbe di 22-23 milioni e i granata abbatteranno i costi con l’inserimento nell’affare di Simone Zaza più un conguaglio di 10 milioni.

C’è l’ok dal Cagliari, c’è anche la disponibilità del calciatore brasiliano. Non è ancora un affare in dirittura d’arrivo, ma le basi su cui poggia sembrano salde.