SKY – Gattuso domani dirigerà l’allenamento, la squadra si è stretta intorno a lui. ADL presto a Castel Volturno

In diretta su Sky Sport 24, Massimo Ugolini ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli:

Oggi il Napoli non si è allenato, una decisione presa ad inizio settimana. Rino Gattuso domani sarà in campo alla ripresa, forse ujn modo per dire grazie ai tanti attestati di vicinanza ricevuto in questi giorni, da parte di tutta la squadra.

Si è lavorato tanto in questi giorni, Gattuso aveva capito che servivano 24 ore di stop per far rifiatare testa e muscoli. Bisognerà risolvere questioni aperte, le scadenze, i rinnovi, la questione multe e stipendi. Da questo punto di vista è atteso l’arrivo di De Laurentiis a Castel Volturno. Domenica un altro stop prima di lanciarsi sulla settimana che precederà la Coppa Italia.