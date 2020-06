Perdere una persona che si ama è una cosa molto brutta. Una cosa indimenticabile, che ti lascia il segno, il quale, te lo porti per tutta la vita.

Gennaro Gattuso, il tecnico del Napoli, ricorderà per sempre sua sorella Francesca: la ricorderà con il sorriso, ma anche con tristezza, perché è il bene che li legava era immenso e poi, è scomparsa troppo giovane.

Il carattere dell’allenatore però, lo conosciamo. “Ringhio”, secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, anche in questo momento non ha perso il suo modo di fare, quello “grintoso”, quello “carico”. Il mister calabrese ha pianto e anche tanto, ma di nascosto, senza farsi vedere dai genitori.

Infatti, Gattuso ha dato forza ai suoi, dicendo loro di non sentirsi in colpa, perché purtroppo, quando capita una cosa del genere, non è colpa di nessuno.